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Tout est bouclé entre l’OL et le SCR Altach pour Mohamed Ouédraogo

Par Santi Aouna - Sebastien Denis - Jordan Pardon
1 min.
Mohamed Ouédraogo @Maxppp

Comme révélé sur notre site cette semaine, Mohamed Ouédraogo va rejoindre l’Olympique Lyonnais. Le latéral gauche de 23 ans va quitter le SCR Atlach (Autriche) où il évoluait depuis 2023. Après avoir obtenu l’accord du joueur, l’OL a obtenu celui du club autrichien.

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L’international burkinabè (9 sélections) va passer sa visite médicale en début de semaine prochaine, avant de signer son contrat. Tout est désormais bouclé dans ce dossier. Lancé en professionnel à Altach en 2024, Mohamed Ouédraogo sort de la saison la plus aboutie de sa jeune carrière avec 35 rencontres disputées lors du dernier exercice. Il viendra renforcer le côté gauche de la défense lyonnaise.

Pub. le - MAJ le
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