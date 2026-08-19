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Ligue 1

OM : deux incertitudes pour la réception de Strasbourg

Par Maxime Barbaud
Marseille Strasbourg Voir sur Ligue 1+

La Ligue 1 reprend dès vendredi avec un premier match au Vélodrome (20h45) entre l’OM et Strasbourg. Bruno Genesio était en conférence de presse à 48h de la reprise et a fait un point sur son groupe. Leo Balerdi et Geoffrey Kondogbia sont incertains.

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«Pour Leo Balerdi, il y a une incertitude liée à une douleur au mollet. Il a passé un examen, on verra s’il peut participer au match. Pour Kondo (Kondogbia), c’est simplement de la précaution. Il a travaillé en salle», assure le technicien.

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