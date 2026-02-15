PSG : Vitinha a enguirlandé Ousmane Dembélé

La nervosité gagne les têtes à Paris. Plus familiers avec l’échec depuis la saison dernière, les Parisiens ont déjà enchaîné trois revers en ce début d’année 2026. Le dernier face à Rennes, vendredi, a déclenché quelques remous avec le gros coup de gueule d’Ousmane Dembélé en fin de match.

Pendant la rencontre, la température est aussi montée, comme le rapporte L’Équipe. Sur un ballon en profondeur que n’est pas allé négocier Dembélé, Vitinha aurait ainsi enguirlandé son coéquipier. Il aurait aussi montré quelques signes d’agacement à l’égard de son compatriote João Neves sur une mauvaise transition. Charge à Luis Enrique de ramener de la sérénité dans le groupe avant le barrage de Ligue des Champions face à Monaco, mardi soir.