EdF : Robin Risser envoie un message à son concurrent Lucas Chevalier

Cité parmi les potentiels candidats pour intégrer l’équipe de France avec Jean Butez, Robin Risser préfère garder la tête froide. Dans un entretien accordé à beIN SPORTS, le portier lensois s’est dit flatté de cette reconnaissance, sans toutefois s’avancer trop vite. L’international espoir tricolore est conscient que d’autres gardiens sont déjà en place, à l’image de Lucas Chevalier, numéro 2 en Bleus et désormais au PSG, à qui il a d’ailleurs envoyé un message.

La suite après cette publicité

«C’est flatteur (d’être cité pour intégrer le groupe de l’équipe de France) mais je laisse ça pour les autres, je ne fais pas attention à ce qui peut se dire. Et par la même occasion, je souhaite à Lucas (Chevalier) de récupérer sa place de titulaire (au PSG). Je lui souhaite tout le meilleur, car ça reste un très bon gardien de ce championnat, et un très bon gardien français.»