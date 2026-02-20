Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

EdF : Robin Risser envoie un message à son concurrent Lucas Chevalier

Par Jordan Pardon
1 min.
Lucas Chevalier avec l'équipe de France @Maxppp

Cité parmi les potentiels candidats pour intégrer l’équipe de France avec Jean Butez, Robin Risser préfère garder la tête froide. Dans un entretien accordé à beIN SPORTS, le portier lensois s’est dit flatté de cette reconnaissance, sans toutefois s’avancer trop vite. L’international espoir tricolore est conscient que d’autres gardiens sont déjà en place, à l’image de Lucas Chevalier, numéro 2 en Bleus et désormais au PSG, à qui il a d’ailleurs envoyé un message.

La suite après cette publicité

«C’est flatteur (d’être cité pour intégrer le groupe de l’équipe de France) mais je laisse ça pour les autres, je ne fais pas attention à ce qui peut se dire. Et par la même occasion, je souhaite à Lucas (Chevalier) de récupérer sa place de titulaire (au PSG). Je lui souhaite tout le meilleur, car ça reste un très bon gardien de ce championnat, et un très bon gardien français

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
France
PSG
Lens
Robin Risser
Lucas Chevalier

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
France Flag France
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lens Logo Lens
Robin Risser Robin Risser
Lucas Chevalier Lucas Chevalier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier