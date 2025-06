PSG : la raison de la rancœur de Lionel Messi est connue

Ce n’est un secret pour personne, la relation entre le PSG et Lionel Messi est plus que tendue. Passé par le club de la capitale pendant deux ans, la Pulga n’a pas du tout apprécié son passage au club et profite de chaque interview pour tacler Paris. Malheureux, pas épanoui, Messi ne garde pas un bon souvenir du tout du PSG. Même après son départ…

La suite après cette publicité

Dans un long article sur son aventure parisienne, le quotidien l’Equipe explique qu’un évènement a complètement acté la fracture entre les deux camps : l’affaire de son entraînement séché pour aller en Arabie saoudite honorer un partenariat personnel et donc la sanction du PSG l’obligeant à faire une vidéo d’excuse en plus de l’écarter du groupe pro. Une scène qu’il a vu, tout comme son entourage, comme un véritable affront, une véritable humiliation. Depuis ce moment, son clan a développé un profond ressentiment pour les dirigeants parisiens. Le joueur veut profiter de chaque prise de parole pour se venger et tacler le PSG. Une attitude qui étonne même son entourage, précise le quotidien français.