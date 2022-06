Le RC Strasbourg se déplacera à Anfield cet été

Après être passé pas loin d'une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine, le RC Strasbourg pourra se consoler légèrement en se déplaçant dans un des stades les plus emblématiques d'Europe, Anfield.

En effet, les Reds, au lendemain de leur finale de Community Shield face à Manchester City, accueilleront les Strasbourgeois pour un match amical de préparation. Au vu du timing resserré, peu de chance en revanche de voir les plus grandes stars des Reds sur le terrain.

We'll face RB Leipzig and RC Strasbourg Alsace in pre-season fixtures next month ⤵️