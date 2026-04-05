Le Real Madrid se fait détruire par la presse espagnole, les réseaux sociaux jubilent après l’élimination d’Arsenal

Le Real Madrid très critiqué après sa défaite

Le Real Madrid a offert la Liga au Barça, titre le journal AS. Même s’il reste huit matchs comme expliqué avant, la presse madrilène est fatidique sur le sort de la Liga, "le Real abandonne sans combattre", ajoute même AS. Battu 2-1 sur la pelouse de Majorque, le club madrilène a sans doute dit adieu à sa lutte à distance avec le Barça et ce n’est pas illogique vu le niveau de jeu affiché hier. Malgré l’égalisation d’Eder Militao à la 88e, le Real a de nouveau craqué dans le temps additionnel. AS évoque même une "attitude lamentable" et les mots sont forts : “indifférence, froideur, aucune fierté, sans âme, sans cœur, passif, sans esprit combatif.” Voilà ce que balance le média espagnol pour décrire la performance des coéquipiers d’un Kylian Mbappé qui n’a jamais réussi à trouver la solution. Retour perdant pour le Français qui était titulaire pour la première fois depuis sa blessure au genou et malgré un bon nombre d’occasions, il n’a jamais réussi à percer la défense de Majorque.

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Arsenal humilié en FA CUP

Il y a quelques semaines, les Gunners rêvaient d’un quadruplé légendaire, on a déjà vu deux compétitions passer à l’oubli. Battu en finale de Carabao Cup contre Manchester City, Arsenal a été éliminé hier soir de la FA Cup après sa défaite 2-1 sur la pelouse de Southampton, pensionnaire de deuxième division. Et elle semble lointaine l’époque où Arsenal était une équipe appréciée par beaucoup de monde. Aujourd’hui, Arsenal est catégorisé comme une équipe pragmatique, triste à regarder et qui ne se sert que des corners pour marquer. L’Angleterre et plus globalement l’Europe nourrit une petite rancune contre ces Gunners et on l’a vu après l’élimination hier. Southampton a chambré les Londoniens sur ce fameux rêve de quadruplé, et c’est X tout entier qui s’est moqué d’Arsenal et savoure la victoire de Southampton. Il restera la Premier League et la Ligue des Champions pour se consoler !

Le Bayern Munich puissance 100

Bild a fait simple pour sa une du dimanche avec le chiffre 100. Le Bayern Munich a atteint le cap des 100 buts en Bundesliga cette saison et on a joué que… 28 matchs. Des chiffres ahurissants, le Bayern est d’ailleurs la première équipe d’Europe à atteindre ce cap cette saison, et c’est la troisième fois de son histoire que les 100 buts sont atteints. Bref, ce Bayern Munich version Vincent Kompany est exceptionnel mais tout n’a pas été facile hier. Les Bavarois se sont imposés 3-2 dans les toutes dernières secondes sur la pelouse de Fribourg grâce à un but de son joyau Lennart Karl. "Pas de Kane, pas de problème" écrit Bild puisque l’attaquant anglais était blessé et il est toujours incertain pour le choc contre le Real Madrid mardi soir.