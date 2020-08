BON PLAN : l'offre canon de RMC Sport pour la Ligue des Champions et le Final 8 !

Depuis le mois de mars et la crise du COVID, le football est au ralenti. Si les championnats nationaux ont repris (hors Ligue 1), l'Euro 2020 a été reporté et la Ligue des Champions décalée. Et après quasiment 5 mois sans l'emblématique hymne de la C1, la coupe aux grandes oreilles est de retour ! C'est la compétition de club la plus prestigieuse du monde où les plus grands clubs européens s'affrontent.

Alors forcément ce vendredi à 21h en direct et en exclusivité sur RMC Sport, deux chocs sont au programme pour repartir à bloc et faire vibrer de nouveau votre coeur de supporter. Tout d'abord la rencontre au sommet au Juventus Stadium entre la Juventus Turin, fraîchement sacrée championne d'Italie, et une équipe de l'OL qui a perdu la Coupe de la Ligue aux tirs au but face au PSG. Mais la bande à Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo joue sa saison sur cette rencontre choc. Défaite 1-0 au Groupama Stadium fin février, la Juve doit renverser la vapeur face à la bande à Rudi Garcia qui pourra de nouveau compter sur sa star Memphis Depay.

Et que dire de l'autre rencontre de la soirée entre Manchester City et le Real Madrid. Défait 2-1 à Santiago Bernabeu, le Real Madrid a perdu gros lors des 1/8es de finale aller de la compétition face à une équipe de Manchester City particulièrement efficace. Pourtant, si le club anglais fait office de favori, la bande à Zinedine Zidane croit en ses chances et pourra compter sur une incroyable dynamique qui lui a permis de remporter le titre de Liga, et sur un Karim Benzema étincelant. Quand aux Citizens, ils essayeront de tenir leur avantage acquis au match aller. Pas une mince affaire pour les hommes de Pep Guardiola.

