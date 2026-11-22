Ce dimanche, on dispute la onzième journée de la Ligue 1 avec un duel entre l’Olympique de Marseille et Le Mans. À domicile, les Phocéens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Jeffrey de Lange dans les cages derrière Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Ulisses Garcia. Le milieu de terrain est assuré par Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia. Devant, Amine Gouiri est soutenu par Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixão.

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De leur côté, les Manceaux s’organisent dans un 3-5-2 avec Nicolas Kocik qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Rayan Bamba, Samuel Youhou et Harold Voyer en défense. Antoine Rabillard, Lucas Bretelle et Daouda Traoré composent l’entrejeu avec Lucas Buadés et Lucas Calodat sur les ailes. Devant, Louis Mafouta est en attaque avec Dame Guèye à ses côtés.

Les compositions

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