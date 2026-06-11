PSG : Kylian Mbappé réagit enfin au sacre en Ligue des Champions

Comme la saison dernière, le Paris Saint-Germain a soulevé la Ligue des Champions cette année. Sous la houlette de Luis Enrique, le club de la capitale a réussi l’exploit de conserver sa couronne européenne et d’inscrire un peu plus son nom dans l’histoire du football européen. Un deuxième sacre consécutif qui a forcément relancé les débats autour de Kylian Mbappé, parti à l’été 2024 avec l’ambition de remporter enfin la C1… alors que le PSG en est désormais à deux trophées consécutifs depuis son départ.

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Le contraste est d’autant plus saisissant que, dans le même temps, le Real Madrid traverse une période bien plus compliquée. Malgré la présence de l’attaquant français, les Merengues viennent d’enchaîner une nouvelle saison blanche, loin des standards habituels du club espagnol. Forcément, la réussite parisienne et les difficultés madrilènes alimentent les comparaisons depuis plusieurs semaines. D’autant que l’an passé, après le premier sacre européen du PSG, Mbappé avait rapidement félicité son ancien club via une story Instagram. Cette fois-ci, le silence du capitaine des Bleus avait été remarqué.

Mbappé félicite les Parisiens

Mais ce jeudi soir, l’ancien Parisien est finalement sorti du silence. Interrogé par M6 alors qu’il prépare la Coupe du monde avec l’équipe de France, Mbappé a évoqué la victoire parisienne et le succès de plusieurs de ses partenaires en sélection. Présents dans le groupe France, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez ont tous participé à cette nouvelle campagne victorieuse du PSG en Ligue des Champions. «Tout de suite, je les ai félicités à Clairefontaine. C’était important, d’autant plus qu’ils étaient cinq. Désolé pour William, mais c’est plus facile de consoler une seule personne que cinq. Pour la Coupe du Monde, c’est plus facile de remettre d’aplomb un seul joueur que cinq. On était pour le PSG dans notre intérêt : il fallait qu’ils gagnent pour ne pas perdre trop de joueurs», a-t-il d’abord lancé avant d’enchaîner.

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«C’est super pour eux (ndlr : les Parisiens), ils sont dans un super élan. Et c’est plus facile de s’intégrer quand il y a des gens heureux. On a pris soin de Saliba, car c’est toujours dur de perdre une finale de Ligue des Champions. Je sais ce que c’est. On essaie de le remettre sur pied, mais il est tourné sur le Mondial, le groupe vit bien et on était déjà concentrés sur ce qui arrive, car c’est un événement planétaire »», a confié le capitaine des Bleus. Une sortie attendue qui permet enfin de connaître la position de Kylian Mbappé sur un nouveau triomphe parisien qui continue de faire parler.