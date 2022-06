OL : Jean-Michel Aulas se prononce sur son avenir

La suite après cette publicité

C'est désormais officiel. L'OL a officialisé ce mardi la nomination de John Textor en tant que nouvel actionnaire majoritaire. Pourtant, l'homme d'affaires américain ne prendra pas la place de Jean-Michel Aulas à la tête du club rhodanien. Ce dernier a d'ailleurs évoqué son avenir en tant que dirigeant de son club de cœur, en restant légèrement évasif.

«Je me suis engagé trois ans minimum avec John Textor. Je ne vais pas revenir sur mon âge, mais ça suppose beaucoup de sacrifice, de travail et de fatigue. Pour le moment on est dans un deal de trois ans, on se reverra pour se donner des nouvelles de la suite», a expliqué le président de l'Olympique Lyonnais.