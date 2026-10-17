FC Barcelone : le nouveau banger de Lamine Yamal face au Bétis

Depuis le début de saison, Lamine Yamal marche sur l’eau. Auteur de huit buts et 9 passes décisives en 10 matches avec le Barça, le crack de 19 ans a également marqué trois buts en quatre matches avec l’Espagne lors de la dernière trêve internationale. Des statistiques dingues et qui montrent que la pubalgie qui l’avait freiné la saison passée est définitivement derrière lui.

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😮‍💨 | Encore lui, toujours lui ! Qui d’autre que Lamine Yamal pour ouvrir le score face au Real Betis ? 🔥✨ #RealBetisBarça #LaLiga Suivez la rencontre en direct sur DAZN 📲 https://t.co/AxHkcgCnjs — DAZN France (@DAZN_FR) October 17, 2026

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Ce samedi, l’attaquant de 19 ans a continué sur sa folle lancée. Au bout de 10 minutes, c’est encore lui qui a ouvert le score. A l’origine de l’action avec une belle déviation pour Jules Koundé, Lamine Yamal a poursuivi avant d’être resservi par le Français. Après un premier dribble magnifique, le numéro 10 catalan a armé la frappe aux 25 mètres. Finalement, sa superbe frappe enroulée est partie se loger en pleine lucarne. Décidément, ce garçon ne sait pas marquer des buts simples.