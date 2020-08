Lorient : Loïc Féry juge le mercato

Le FC Lorient va faire son retour en Ligue 1 le 23 août contre Strasbourg, pour la première fois depuis 2017. Pour se renforcer, les Merlus ont déjà bien avancé leur recrutement en s'attachant les services de Jérémy Morel (36 ans, Rennes), Quentin Boisgard (23 ans, Toulouse), Stéphane Diarra (21 ans, Le Mans) et surtout Adrian Grbic (23 ans, Clermont) pour qui ils ont dû dépenser 10 millions d'euros. Un mercato relativement jeune qui cache un projet, dévoilé par le président, Loïc Féry, dans L'Équipe.

Pour lui, ces arrivées sont le gage de la bonne santé et de la bonne réputation du club : « Ils savent que c’est un club qui peut leur apporter beaucoup en termes de développement. Nos prestigieux anciens nous aident aussi. Il suffit de regarder la trajectoire d’un Raphaël Guerreiro (aujourd’hui à Dortmund), d’un Kevin Gameiro (à Valence) ou d’un Mattéo Guendouzi (à Arsenal). On voit bien que Lorient est un club qui ne permet pas de passer à un autre club de Ligue 1, mais plutôt à un club qui joue l’Europe. Mais on ne veut pas, non plus, être un club de passage. Les joueurs signent quatre ou cinq ans. L’idée est donc qu’ils restent deux ou trois ans à Lorient, qui va accompagner leur développement ». Même si ces trois joueurs n'ont pas été formé chez les Oranges et Noirs, Lorient reste un endroit où il fait bon s'épanouir et possède le 20e centre de formation français.