Cet été, l'Olympique de Marseille a prévu de se renforcer considérablement pour être au niveau de la Ligue des champions. Avec l'arrivée d'Igor Tudor, Pablo Longoria a ciblé plusieurs profils qui pourraient correspondre à ce que souhaite mettre en place l'entraîneur croate. Ce dernier qui joue essentiellement avec une défense à trois mise, par exemple, beaucoup sur ses pistons. Et à l'OM, à droite comme à gauche, il n'y pas de spécialistes du poste.

Dans ce sens, les dirigeants olympiens se sont mis à chercher activement à piston droit et gauche. Pour le gauche, nous vous révélions le nom de Nuno Tavares, que Pablo Longoria souhaiterait récupérer en prêt en provenance d'Arsenal. Pour le côté droit, la priorité est Jonathan Clauss. Le défenseur de 29 ans qui évolue à Lens est devenu international français cette saison après une année très aboutie dans le Nord de la France.

Jonathan Clauss veut jouer à l'OM

Selon les informations de l'Équipe, les négociations ont officiellement débuté entre l'OM et le RC Lens pour le transfert de Jonathan Clauss. Les Marseillais ont même formulé une première offre pour racheter la dernière année de contrat de Clauss. Offre de 5 millions d'euros plus un million supplémentaire. Mais cette offre est loin d'avoir convaincu les dirigeants lensois qui l'ont immédiatement rejetée. Mais l'OM est la seule équipe à avoir fait une offre pour le moment.

Le quotidien français précise que le RC Lens attend au moins le double, c'est-à-dire 10 millions d'euros hors bonus pour le joueur de 29 ans qui, en plus, est devenu international français (4 sélections). L'OM ne veut évidemment, de son côté, pas surpayer ce transfert. Jonathan Clauss est par contre emballé à l'idée de rejoindre Marseille. Un club qui lui permettrait de découvrir la Ligue des champions et de viser plus haut puisqu'il est un candidat crédible au poste de piston droit en équipe de France et donc à quelques mois du Mondial. Ce transfert lui permettrait également de gagner grandement en visibilité dans un club comme l'OM. Les représentants du joueur ont d'ailleurs déjà commencé à discuter des contours d'un contrat.