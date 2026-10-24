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FC Barcelone : l’hommage poignant de Joan Laporta à Lionel Messi

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Joan Laporta, le président du FC Barcelone @Maxppp

Ce vendredi, Lionel Messi a obtenu le prix Princesse des Asturies 2026 dans la catégorie Sport. Cette distinction récompense son parcours exceptionnel dans le football, mais aussi son influence humaine et son héritage sportif. Figure emblématique du FC Barcelone pendant des années, l’Argentin reste profondément lié au club catalan, avec lequel il a marqué l’histoire grâce à ses nombreux titres et à ses performances remarquables.

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Le FC Barcelone a également salué cette reconnaissance à travers un message adressé à son ancien joueur via Joan Laporta, son président : «Leo, félicitations pour avoir reçu le Prix de la Princesse des Asturies 2026 dans la catégorie Sport, une reconnaissance bien méritée de ta carrière footballistique et humaine. Grâce à ton talent, tu as contribué à rendre le FC Barcelone, le club de ta vie, encore plus grand, hier, aujourd’hui et pour toujours. Messi et le Barça, le Barça et Messi : une histoire à succès commune dont nous, les fidèles supporters du Barça, sommes profondément fiers et qui, nous l’espérons, sera éternelle.»

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