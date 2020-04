Serie A : c’est la cacophonie autour de la reprise !

Toujours confrontée à la grave crise sanitaire qui sévit un peu partout dans le monde, l’Italie commence tout doucement à penser à la reprise de son football. Certains clubs ont prévu de reprendre le chemin de l’entraînement au début du mois de mai, pour une reprise de la compétition environ un mois plus tard. Hier, la Ligue italienne (Lega Calcio) a communiqué pour rappeler son désir de terminer le championnat. « Le Conseil de la Lega Serie A qui s’est réuni aujourd’hui a confirmé à l’unanimité son intention de terminer la saison 2019/2020, si le gouvernement l’autorise à se dérouler ».

Pourtant lundi soir, le Ministre des sports Vincenzo Spadafora s’est montré beaucoup moins rassurant. « J’aurai une réunion mercredi au cours de laquelle la fédération me présentera le protocole, principalement pour l’entraînement. Pour le moment, je ne donne aucune assurance pour la reprise du championnat ou de l’entraînement le 4 mai, si les conditions dans le pays ne le permettent pas. » Le Ministre italien de la santé a lui expliqué les raisons de ce doute. « Je suis un grand fan de football mais, avec plus de 400 morts par jour, c’est le dernier problème auquel nous devons faire face. »

L’Italie, qui pensait de plus en plus à une sortie de crise imminente, est donc de nouveau dans le doute le plus total, et ce malgré le soutien des joueurs pour une reprise. L’AIC, équivalent de l’UNFP en Italie, a publié de son côté un communiqué disant que les joueurs voulaient revenir « le plus tôt possible sur le terrain avec les garanties de sécurité les plus larges pour tous les professionnels ». D’un autre côté, selon des médias italiens, 8 clubs que sont Parme, Spal, Brescia, Torino, Sampdoria, Udinese, Bologne et la Fiorentina auraient expliqué ne pas vouloir reprendre la saison, ce qu’ils ont nié par la suite. Difficile d’y voir clair de l’autre côté des Alpes !