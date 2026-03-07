Espagne : Joselu et Javi Martínez évacués en urgence du Qatar

Deux vols en provenance de Doha ont évacué plusieurs citoyens coincés dans la région à la suite du déclenchement du conflit. Selon Marca, le premier avion a atterri peu après 14 heures et le second environ une heure plus tard. À bord se trouvaient notamment des passants et des proches de personnes affectées par la situation, dans le cadre d’une opération d’évacuation organisée en urgence face à la détérioration rapide du contexte sécuritaire. Parmi les personnes rapatriées figuraient les footballeurs espagnols Joselu, actuellement joueur d’Al-Gharafa, et Javi Martínez, sous contrat avec Al-Bidda. Des sources indiquent que l’opération a nécessité une coordination étroite avec l’ambassade d’Espagne, dirigée par Álvaro Renedo, dont l’intervention a été déterminante pour organiser le départ sécurisé des ressortissants espagnols. Parmi les passagers figuraient également l’épouse de Raúl de Tomás accompagnée de leur bébé de trois mois, ainsi que l’épouse de Pablo Sanz, adjoint de Julen Lopetegui auprès de la sélection nationale qatarie.

De son côté, Julen Lopetegui est resté à Doha où il continue d’exercer ses fonctions de sélectionneur de l’équipe nationale du Qatar malgré la situation. Dans une interview accordée à RTVE, l’entraîneur basque a voulu rassurer ses proches et évoquer un climat de vigilance imposé par les autorités : « je tiens à informer ma famille et mes amis que nous allons tous bien et que nous sommes bien entourés. Nous espérons un retour à la normale au plus vite. ». Malgré les tensions, le championnat national qatari devrait reprendre la semaine prochaine. Cette opération d’évacuation s’inscrit dans un effort plus large visant à rapatrier les ressortissants étrangers présents dans le pays, et d’autres vols pourraient être organisés dans les prochaines heures ou les prochains jours pour permettre à ceux qui restent encore sur place de quitter la région en toute sécurité.