Real Madrid : le groupe pour la réception de Villarreal avec Mbappé

Le Real Madrid a définitivement levé les doutes autour de Kylian Mbappé. Blessé lors de la victoire de l’équipe de France en Turquie, puis rentré prématurément à Madrid, l’avant-centre tricolore s’est finalement remis de sa blessure au genou. Il est apte pour jouer face à Villarreal, ce samedi soir en Liga.

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📋✅ ¡Nuestros convocados! 🆚 @VillarrealCF https://t.co/cxZzm5hJtO — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 9, 2026

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Laissé à la disposition de son club par l’équipe de France, Mbappé est au cœur des polémiques, certains observateurs du Real Madrid scrutant ses moindres faits et gestes. En conférence de presse, ce vendredi, José Mourinho a notamment tapé du poing sur la table et a démenti toute tension avec le joueur de 27 ans.