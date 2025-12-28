Menu Rechercher
Commenter 12
Officiel Liga

FC Barcelone : Raphinha remporte le prix du meilleur joueur de la saison dernière

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Raphinha, buteur avec le Barça @Maxppp

Raphinha est enfin respecté. Après avoir terminé cinquième au Ballon d’Or et après avoir été exclu du onze de l’année FIFPRO, l’attaquant brésilien du FC Barcelone a obtenu le titre de meilleur joueur de la saison dernière en Liga ce dimanche lors des Globe Soccer Awards.

La suite après cette publicité
LALIGA
🔝 Fue sencillamente el mejor en #LALIGAEASPORTS.

💙❤️ ¡Raphinha (@FCBarcelona_es) recibe el premio al mejor de la temporada pasada!

@Globe_Soccer | #LALIGAAWARDS | #GlobeSoccer
Voir sur X

Une distinction qu’il obtient devant son coéquipier Lamine Yamal qui avait terminé devant lui au Ballon d’Or. Pour rappel, l’ailier de 29 ans avait compilé 18 buts et 12 passes décisives en 36 matches de championnat lors de la dernière cuvée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Raphinha

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Raphinha Raphinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier