FC Barcelone : Raphinha remporte le prix du meilleur joueur de la saison dernière

Raphinha est enfin respecté. Après avoir terminé cinquième au Ballon d’Or et après avoir été exclu du onze de l’année FIFPRO, l’attaquant brésilien du FC Barcelone a obtenu le titre de meilleur joueur de la saison dernière en Liga ce dimanche lors des Globe Soccer Awards.

Une distinction qu’il obtient devant son coéquipier Lamine Yamal qui avait terminé devant lui au Ballon d’Or. Pour rappel, l’ailier de 29 ans avait compilé 18 buts et 12 passes décisives en 36 matches de championnat lors de la dernière cuvée.