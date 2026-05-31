EdF : Tchouaméni dévoile le capitaine qu’est Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse ce dimanche, Aurélien Tchouameni a été invité à s’exprimer sur le rôle de son coéquipier et capitaine Kylian Mbappé. «C’est un leader technique, mais aussi en dehors du terrain, il a beaucoup de voix avant les matchs, à la mi-temps, et après les matchs», indique le milieu madrilène.

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«Il a cette capacité à transcender un peu tout le monde, on sait que c’est notre capitaine, c’est lui qui nous donne l’exemple, il rigole beaucoup aussi en club comme en sélection, il remplit super bien son rôle.»