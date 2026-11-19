Devenu un joueur référencé de Ligue 1 depuis ses débuts à Dijon, Pierre Lees-Melou a rejoint l’ambitieux projet du Paris FC, il y a un peu plus d’un an. Le milieu de 33 ans, recruté contre 5,8 millions d’euros en provenance de Brest, s’est tout de suite affirmé comme un cadre de l’effectif parisien. Stéphane Gilli, Antoine Kombouaré, Liam Rosenior… tous lui ont accordé une place centrale depuis son arrivée. Cette saison encore, la réussite du Paris FC, troisième de Ligue 1, porte indéniablement sa signature. Pas un hasard s’il affiche le deuxième temps de jeu le plus important sous les ordres de Liam Rosenior (888 minutes de jeu), juste derrière le défenseur italien Diego Coppola (900 minutes). Et pourtant, son avenir dans la capitale reste incertain pour le moment.

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Invité sur le plateau du Late Football Club, le milieu de 33 ans a révélé qu’aucune négociation n’avait été initiée avec le club pour une prolongation de contrat, alors que son bail arrive à son terme cet été. « Si on m’a proposé une prolongation ? Non, on ne m’a rien proposé, mon téléphone reste ouvert. Oui, tout est possible (sur la possibilité de s’engager avec un autre club cet hiver), à partir du moment où on est en fin de contrat, on ne sait jamais. Si j’ai le droit de m’engager avec un autre club à partir du 1er janvier ? C’est ça, je crois que ce sont les règles, c’est la première fois que je me retrouve dans cette situation, je ne l’ai jamais vécue auparavant. Je ne sais pas (si les dirigeants vont venir vers lui), j’attends, on verra bien, mais pour l’instant, il n’y a rien eu. » Dans l’émission de Canal+, Mamadou Niang en a profité pour lui suggérer de rejoindre l’OM.