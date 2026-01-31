Menu Rechercher
L2 : Le Mans crée la sensation à Troyes, Dunkerque chute à domicile

terminé - 14:00 Troyes 0 Le Mans 2
terminé - 14:00 Dunkerque 0 Annecy 1

Grosse surprise dans cette 21e journée de Ligue 2Le Mans est allé gagner sur la pelouse du leader troyen (0-2). Colas (34e) et Voyer (45e+2) ont fait la différence juste avant la pause. Le scénario du match aurait pu tourner en seconde période avec le rouge pour Hamdi (54e) à la suite d’un choc impressionnant avec son ancien partenaire Lucas Maronnier. Mais l’ESTAC, malgré sa supériorité numérique, n’a jamais réussi à revenir et s’est incliné pour la 2e fois de la saison à domicile seulement.

C’est aussi la seconde défaite consécutive dans ce championnat où Reims et surtout le club sarthois reviennent à trois longueurs seulement. Le promu prolonge même sa superbe série de 16 matchs sans perdre en L2 (20 toutes compétitions confondues). Dunkerque aussi aurait pu en profiter, mais a chuté chez lui face à Annecy (0-1) et un but de Billemaz (26e). Les Maritimes ne remontent pas au classement. Ils restent 6es et voient même leurs adversaires du jour revenir deux points derrière.

Les résultats des matchs de 14h :

Dunkerque 0 - 1 Annecy : Billemaz (26e)

Troyes 0 - 2 Le Mans : Colas (34e) et Voyer (45e+2)

