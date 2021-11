Tottenham : la première complètement folle d'Antonio Conte

Tout a commencé par un superbe accueil, «digne de ceux réservé aux héros», explique le Daily Mail. Longuement applaudi à son entrée sur la pelouse, Antonio Conte, qui dirigeait ce jeudi son premier match à la tête de sa nouvelle équipe, a pu voir quelques drapeaux italiens flotter ci et là en son honneur. Une belle entrée en matière pour le technicien transalpin qui a d'ailleurs rapidement vu son Tottenham prendre les choses en main. Au sortir de la première demi-heure, ses Spurs menaient en effet déjà de trois buts, grâce Heung-min Son (15e), Lucas Moura (22e) et un but contre son camp de Jacob Rasmussen.

La suite après cette publicité

De quoi valider son choix de démarrer dans son traditionnel 3-4-3 après seulement deux jours de travail avec ses nouvelles ouailles. Oui mais voilà, le Vitesse Arnhem n'a pas rendu les armes et a inscrit deux réalisations avant la pause par Jacob Rasmussen (32e), encore lui, et Matuz Bero (39e). Pire, à l'heure de jeu, l'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra a vu son leader de défense, l'Argentin Cristian Romero, écoper d'un deuxième carton jaune, synonyme d'exclusion. Sous tension jusqu'au bout, il a commencé à souffler lorsqu'il a vu les cartons pleuvoir dans le camp d'en face, avec deux expulsions dans les dix dernières minutes (Danilo Doekhli 81e et Markus Schubert 85e).

Conte n'a pas tout aimé...

Résultat, un premier succès dans la douleur après un scénario rocambolesque. «C'était un match fou. D'ordinaire, je n'aime pas ce genre de matches fous, car cela veut dire que tout peut arriver. Mais en même temps, je pense que nous méritons notre victoire. Nous menions de trois buts et nous avons encaissé deux buts évitables. Puis, après le rouge, nous avons été en danger. Mais cette victoire est de l'or pour ces joueurs. Cela donnera de la confiance», a-t-il lâché en conférence de presse d'après-match avant d'insister.

«Je crois que les joueurs ont besoin de beaucoup travailler, mais le problème est que nous devons trouver du temps pour le faire. Mais nous devons évidemment progresser. C'était une soirée positive. Mais, dans mon esprit, il y a de la marge pour faire beaucoup mieux. (...) Tactiquement et techniquement, les joueurs vont rapidement comprendre ce que je veux. Je ne suis pas effrayé par la charge de travail. Je sais qu'on ne peut réussir de grandes choses qu'en travaillant dur», a-t-il conclu. Harry Kane & co sont prévenus !