BL : Wolfsbourg inflige une correction à Mayence

Pour le match d'ouverture de la 31e journée de Bundesliga, Wolfsbourg recevait Mayence dans un duel d'équipes de milieu de tableau. Les Loups, 13es avant la rencontre, devaient se relancer après la gifle reçue sur le terrain du Borussia Dortmund (6-1), tandis que le Nullfünfer (9e) avait à cœur de stopper sa mauvaise série, sans victoire sur ses quatre dernières échéances.

La suite après cette publicité

Néanmoins, le VfL s'imposait à domicile, et de quelle manière (5-0). L'attaquant danois lançait les hostilités en début de rencontre (8e) avant le carton rouge écopé par Niklas Tauer (23e). Le scénario tournait à la catastrophe pour le FSV : Max Kruse (24e sp, 35e, 45+2e) et Wind (42e) scellaient le sort du match en première période. Avec ce succès, le club de Basse-Saxe (11e) gagnait provisoirement deux places au classement et se rapprochait de son adversaire du soir, bloqué au 9e rang.