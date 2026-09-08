Le communiqué incendiaire des joueurs de Bordeaux

La décision finale du Comex de la FFF est tombée le 3 septembre dernier. Malheureusement pour les Girondins de Bordeaux, la fédération a confirmé la décision de la DNCG. Conséquence : le repêchage en National 2 a été refusé et la rétrogradation en Régional 1 a été maintenue. Les ennuis des Marine et Blanc ne se sont pas arrêtés là puisque les potentiels racheteurs, Sparta Capital et Park Bench, ont confirmé qu’ils abandonnaient le processus de rachat du FCGB suite à la décision de la FFF. Aujourd’hui, c’est au tour des joueurs de l’équipe première de prendre la parole via l’UNFP. Et ils sont très mécontents y compris contre Gérard Lopez.

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Après de longues semaines de silence et d'espoir, les joueurs professionnels des @girondins prennent la parole.



Sans visibilité, sans projet sportif : ils dénoncent une situation qui n'est plus tenable, alors que chaque jour qui passe referme un peu plus leurs perspectives de… pic.twitter.com/ie7jAZf6qJ — UNFP (@UNFP) September 8, 2026

« Nous, joueurs professionnels des Girondins de Bordeaux, soutenus par l’UNFP, avons gardé le silence et l’espoir pendant de longues semaines. Nous sommes dans l’obligation de nous exprimer sur notre situation, qui continue de se dégrader semaine après semaine. Le repreneur pressenti, a renoncé à reprendre le club. Depuis, la direction multiplie les recours pour gagner du temps face à la menace d’une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Bordeaux a accordé un ultime délai supplémentaire : les Girondins ne connaîtront la sentence, ni cette semaine, ni la suivante. Nous respectons les efforts entrepris pour éviter le dépôt de bilan, et nous savons l’extrême difficulté de la situation du club. Nous avons nous-mêmes accepté, depuis plusieurs mois, de mettre entre parenthèses nos démarches personnelles et de patienter, parce que nous avons voulu croire au projet porté par le club. Mais ce que nous vivons aujourd’hui a changé de nature. Nous n’avons plus aucune visibilité : plus d’entraînement collectif, plus de projet sportif, et le sentiment d’être laissés à l’abandon. En tant que salariés, nous avons le sentiment de ne plus être respectés. Tous les championnats ont désormais repris, y compris le Régional 1. Nous avons laissé passer des opportunités sportives parce que nous croyions encore à l’impossible. Cet entêtement de l’actionnaire, que nous pouvions encore comprendre il y a quelques semaines, n’est plus tenable aujourd’hui. Chaque jour qui passe réduit nos possibilités de poursuivre nos carrières. Ce temps que nous avons pris pour rester fidèles au projet bordelais a eu un impact pour chacun d’entre nous. Nous ne le regrettons pas, mais nous ne pouvons plus l’assumer dans le flou total. Nous ne pouvons plus attendre indéfiniment une clarification qui ne vient pas. Chaque jour de silence supplémentaire nous prive un peu plus de la possibilité de rebondir, et engage désormais notre avenir professionnel autant que celui du club. Nous demandons des réponses claires, immédiates, sur ce que sera la suite pour chacun d’entre nous ». Le message est passé.