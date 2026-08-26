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Rangers : 2 clubs de Serie A ont fait une offre pour Djeidi Gassama

Par Sebastien Denis - Jordan Pardon
1 min.
Djeidi Gassama avec les Rangers @Maxppp

Formé au PSG et même champion de France avec le club de la capitale en 2022, Djeidi Gassama est depuis parti chercher de l’expérience loin de l’Hexagone. Après un passage réussi en Championship à Sheffield Wednesday (84 matchs, 12 buts, 4 passes décisives), l’ailier de 22 ans a rejoint les Rangers où il évolue depuis un an. Cet hiver, Monaco avait même tenté de se faire prêter l’international mauritanien (3 sélections), auteur de 4 buts en barrage Ligue des Champions l’an passé.

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Selon nos informations, le profil de l’ancien titi parisien plaît aussi beaucoup du côté de l’Italie. Monza et Parme, pensionnaires de Serie A, ont proposé 7 millions d’euros aux Rangers pour l’ailier gauche sous contrat jusqu’en 2029. Le club écossais en attend davantage pour un joueur acheté 2,4 millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
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