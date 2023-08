Mercato : le FC Barcelone commence déjà à paniquer avec Lamine Yamal

La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle une explosion fulgurante et une entame de saison parfaite. Lamine Yamal, qui vient de fêter ses 16 ans, est déjà titulaire aux yeux de Xavi. Et le mieux dans tout ça, c’est que le jeune Catalan est probablement le meilleur joueur offensif de l’écurie barcelonaise sur ce début d’exercice 2023/2024. Il devrait même être appelé en sélection espagnole par Luis de la Fuente ce vendredi.

Un avenir qui s’annonce brillant donc, et qui devrait, ces prochaines années du moins, s’écrire au Barça. Tout est bouclé avec son agent Jorge Mendes pour qu’il signe son premier contrat professionnel, qui le liera au champion d’Espagne jusqu’en 2026. Mais sur le moyen terme, le FC Barcelone a des doutes et des craintes, comme l’indique le quotidien AS.

Le Real Madrid tapi dans l’ombre

Et pour cause, les Barcelonais redoutent le Real Madrid. Ces derniers temps, il y a déjà eu des rumeurs d’un intérêt prononcé des Merengues pour le joueur formé à La Masia. Mais au-delà de ça, c’est surtout l’entourage du joueur qui inquiète la direction selon le média, et particulièrement son père. Ce dernier serait ainsi supporter invétéré du Real Madrid, et pourrait pousser son fils vers le Bernabéu à l’avenir.

Le média évoque notamment la signature de son prochain contrat comme date critique. Il s’agira, si tout se passe bien pour Yamal et qu’il poursuit sa progression, d’un contrat avec des émoluments de superstar, et là, le Barça serait en danger. Le Real Madrid aurait en plus probablement la possibilité de surclasser le salaire proposé par les Barcelonais, et ainsi attirer le futur international espagnol dans ses rangs. Une opération qui ferait sûrement beaucoup parler, mais que les Catalans redoutent bel et bien…