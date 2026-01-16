L’OL fait une grosse annonce sur son mercato

Hier, l’Olympique lyonnais a organisé sa cérémonie de vœux aux partenaires. Présent pour cette occasion, Michael Gerlinger, le Directeur Général du club, a lâché une petite indiscrétion sur le mercato. Ses propos sont relayés par But!.

« On a déjà fait une grande chose (Endrick). Peut-être que notre magicien Matthieu Louis-Jean va nous en faire d’autres. On va renforcer l’équipe.» Une sortie qui risque de faire parler et rêver les supporters.