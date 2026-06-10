CdM 2026 : l’ONU fracasse les États-Unis sur leur politique migratoire

Alors que le lancement de la Coupe du Monde 2026 approche (demain soir à 21h00), les critiques se multiplient autour de la politique migratoire américaine. Par ailleurs, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme, Volker Türk, a haussé le ton après plusieurs incidents. Après les joueurs contrôlés à leur arrivée, et les membres des délégations confrontés à des difficultés administratives (l’Iran est visé), celui-ci a pris le temps de s’exprimer lors d’une conférence de presse à Genève.

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« J’espère vraiment qu’il y aura une remise en question en profondeur sur la manière dont l’application des politiques migratoires affecte les droits humains et la dignité humaine, et que, notamment dans le cadre de la Coupe du monde, on repense les politiques qui, malheureusement, semblent prévaloir actuellement, aux Etats-Unis » indiquait le dirigeant avec fermeté face aux journalistes. De son côté, la FIFA rappelle qu’elle «n’intervient pas dans les procédures d’immigration du pays hôte, y compris dans l’octroi des visas». Les couacs risquent de se multiplier si certains points ne sont pas éclaircis.