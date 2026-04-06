Liverpool : Arne Slot se fait détruire de toutes parts avant de retrouver le PSG !

«Si on veut faire un bon match mercredi, une défaite 4-0 n’est déjà pas utile, mais une défaite encore plus grande serait un plus gros problème… J’ai essayé de nous remettre dans le match, de revenir à 4-1 ou 4-2, mais la principale chose à laquelle j’ai pensé, c’est de rester à quatre buts encaissés». Voici ce que déclarait Arne Slot au sortir de l’humiliation subie par Liverpool face à Manchester City lors des quarts de finale de la FA Cup. Dépassés dans tous les secteurs et incapables de perturber la machine mancunienne, les Reds ont finalement chuté dans les grandes largeurs et la communication du technicien liverpuldien ne manque pas de faire réagir en ce lundi de Pâques.

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Cherche-t-il à se faire limoger ? Comment expliquer un tel manque d’ambition ? A-t-il les clés pour offrir au club de la Mersey une fin de saison palpitante ? Autant de questions posées par la presse britannique en ce début de semaine… Ciblé pour ses sorties douteuses face à la presse mais également pour ses limites tactiques face aux grosses écuries, le coach néerlandais de 47 ans se retrouve finalement dans une incroyable tempête avant de se déplacer dans la capitale française, mercredi soir, pour y défier le PSG.

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Une communication qui ne passe pas

Si aucun média légitime ne s’est encore réellement exprimé au sujet de l’avenir de Slot, les premières rumeurs de départ fusent sur les réseaux sociaux. Certains allant même jusqu’à acter un départ en fin de saison. Frustrés, les pensionnaires d’Anfield semblent, eux, avoir atteint un point de non retour. Il suffisait de voir certains fans demander sa démission lors de la débâcle face aux Skyblues. Pire encore, le discours de l’ancien technicien du Feyenoord ne semble plus avoir de réel impact dans le vestiaire des Reds. Abandonné par ses cadres, critiqué par la presse, hué par le public, Slot est plus que jamais en danger.

Ne pas atteindre la Ligue des Champions en tant que champions, dépenser 450 millions de livres sterling et avoir la masse salariale la plus élevée de la Premier League – qui est généralement le facteur déterminant sur la position où l’on se classe en championnat – je pense que vous avez de sérieuses questions à poser, notait, dans cette optique, Jamie Carragher, très critique sur le bilan actuel du Batave. Une chose est sûre, à l’heure où Liverpool pointe à la 5e place du championnat anglais, la double confrontation face aux champions d’Europe en titre revêt un caractère vital. Pour les Reds, encore plus pour Arne Slot.