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Hellas Vérone : Rafik Belghali se rapproche du Torino

Par Kevin Massampu - Sebastien Denis - Valentin Feuillette
1 min.
Rafik Belghali @Maxppp

Cadre de l’Algérie lors de la Coupe du Monde 2026, Rafik Belghali (24 ans) sort également d’une belle saison en Serie A sous les couleurs de l’Hellas Vérone, malgré la relégation du club italien en deuxième division. Comme indiqué précédemment, Vérone est contraint de vendre pour renflouer ses caisses et a acté depuis plusieurs semaines, le départ de son latéral droit, pourtant sous contrat jusqu’en 2029. Si l’AS Roma, Newcastle, l’Inter Milan ou encore l’Olympique de Marseille ont surveillé son profil, aucun de ces clubs n’est réellement passé à l’action. Mais à l’approche de la fin du marché des transferts, Belghali est bel et bien très proche de partir.

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En effet, l’Hellas est en discussions avancées avec le Torino pour le transfert de l’ancien de Lommel, contre un montant estimé à 7 millions d’euros. Pisté depuis le début de l’été par le club turinois, il viendrait notamment pour pallier le départ de Marcus Holmgren Pedersen, parti à l’Olympiakos, il y a quelques semaines. Attention toutefois, puisqu’une surprise de dernière minute n’est pas à exclure : un club est toujours à l’affût dans le dossier.

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