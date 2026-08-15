Un club inattendu fonce sur Zion Suzuki après l’échec de son transfert au PSG !

Tout semblait pourtant bouclé pour l’arrivée de Zion Suzuki au Paris Saint-Germain. Après plusieurs jours de discussions, le club de la capitale avait trouvé un accord avec Parme autour d’une opération estimée à 35 millions d’euros. Le gardien japonais de 23 ans devait même prendre l’avion ce samedi pour rejoindre Paris, passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée. Mais comme révélé par Fabrizio Romano, le dossier a brutalement capoté cet après-midi.

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À l’origine de ce spectaculaire retournement de situation, les représentants de Suzuki auraient formulé à la dernière minute d’importantes demandes de commissions. Des exigences jugées beaucoup trop élevées par le PSG, qui a décidé de mettre un terme aux négociations alors que l’opération paraissait ficelée depuis plusieurs jours. Le dossier est désormais considéré comme clos et Suzuki ne rejoindra pas Paris. Pour le moment, la hiérarchie parisienne reste donc inchangée, avec Matvey Safonov dans la peau du titulaire et Lucas Chevalier comme doublure.

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Zion Suzuki trop gourmand pour le PSG

Mais l’échec du PSG pourrait rapidement faire les affaires d’Aston Villa. Selon Sky Sports, le club anglais a immédiatement pris contact avec Parme et l’entourage du gardien japonais afin d’étudier les conditions d’un transfert. Les Villans seraient prêts à s’aligner sur la proposition parisienne, supérieure à 30 millions d’euros, et les négociations sont maintenant en cours entre les différentes parties. Aston Villa pourrait ainsi récupérer en quelques heures un dossier quasiment finalisé par le PSG, alors que l’avenir d’Emiliano Martínez est incertain.

Toujours en vacances après avoir été finaliste de la dernière Coupe du Monde avec l’Albiceleste, le portier de 33 ans avait été cité régulièrement pour un départ et ce potentiel recrutement du gardien international japonais pourrait donc bousculer la hiérarchie. Un scénario particulièrement cruel pour le club parisien, qui avait déjà organisé la venue de Suzuki en France avant de tout annuler. Le portier de Parme pourrait finalement prendre la direction de la Premier League, avec des Villans déterminés à profiter de cette opportunité inattendue sur le marché.