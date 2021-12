RC Lens - PSG : les compositions officielles

La 17e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un choc au stade Bollaert-Delélis entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain. À domicile, les Arésiens s'organisent comme à leur habitude, en 3-4-2-1 classique avec notamment le retour de Kalimuendo en attaque, épaulé par Da Costa et Kakuta. En cas de succès face aux Parisiens, les hommes de Franck Haise pourraient provisoirement revenir sur le podium.

De son côté, le Paris Saint-Germain évoluera en 4-3-3 avec la présence de Navas dans les cages. Devant lui, Hakimi et Bernat occuperont les ailes et la charnière Marquinhos-Kimpembe complète la défense. Concernant le milieu de terrain, Verratti fait son retour et évoluera avec Pereira et Paredes. En l'absence de Neymar, toujours blessé, Di Maria occupe l'aile gauche et Messi occupera l'aile droite. Icardi occupera la pointe de l'attaque, alors que Mbappé va débuter sur le banc. Le coup d'envoi aura lieu à 21h00.

Les compositions officielles

Lens : Leca - Medina, Danso, Gradit - Frankowski, Fofana, Doucouré, Clauss - Kakuta, Kalimuendo, Da Costa

Paris SG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Paredes, Verratti, Pereira - Di Maria, Icardi, Messi