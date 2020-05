Mourad Boudjellal et la rumeur de son arrivée à l'OM

Après avoir marqué de son empreinte la planète rugby lors de son passage à la présidence du RCT, de 2006 à 2020, Mourad Boudjellal va bientôt faire son apparition dans le monde du football. L'identité de sa future écurie reste toutefois encore inconnue à ce jour. Si l'homme de 59 ans a récemment confirmé les discussions pour une arrivée au sein du Sporting Club de Toulon, ce n'est pas le club qu'il devrait rejoindre. Invité au JT de France 3 Provence samedi, Mourad Boudjellal a évoqué la rumeur le liant à l'Olympique de Marseille, où l'actuel président, Jacques-Henri Eyraud, est dans la tourmente.

«L’OM ? Pourquoi pas. Ça fait partie des choses dont on me parle également mais je peux vous dire que je n’ai absolument aucun contact avec l’OM. C’est de la science fiction, a-t-il lâché dans un premier temps, avant de poursuivre. Par contre dans mes projets, il y a des clubs qui sont autour de Toulon. Tout le monde sait que je n’ai pas envie de m’éloigner très très loin de mon département. Déjà ça va être compliqué de porter un polo avec un autre nom de ville que Toulon donc je m’y prépare psychologiquement, c’est pas facile. Mais ça va se faire, j’ai dit que j’irais dans le foot, j’irais dans le foot. Je suis quand même assez têtu. Mon choix du cœur, c’était Toulon, c’est clair. Le choix de la raison, c’est ailleurs parce qu’il y a des opportunités bien plus intéressantes qu’à Toulon. J'avais envie de réussir cette incroyable prouesse qui aurait été de réussir dans la même ville sur les deux sports importants que sont le rugby et le football». Mourad Boudjellal a également confirmé des discussions avec Cyril Hanouna, qui fait partie des actionnaires majeurs de l'Athlético Marseille, fraîchement promu en National 2.