LdC : l'avis tranché d'Éric Di Méco sur les chances de l'OL

L’Olympique Lyonnais peut être frustré par le coronavirus sur la scène nationale où l’arrêt de la saison l’a figé à la 7e place du classement de Ligue 1. Mais sur la scène européenne, les Lyonnais ont eu un peu de plus de chances. Toujours qualifiés en Ligue des Champions, les joueurs de Jean-Michel Aulas ont bien négocié leur huitième de finale aller contre la Juventus, l’emportant 1 à 0 au Groupama Stadium.

Ils conservent donc une chance d’accéder aux quarts de finale de cette compétition mythique. D’autant plus que le match retour devrait se jouer sur terrain neutre, une bénédiction selon Éric Di Méco. « Sans le Covid, Lyon aurait dû aller jouer dans un Juventus Stadium plein et hostile, avec un public en folie contre une équipe avec un esprit de revanche par rapport au match aller. Ça aurait été plus difficile que là, avec un match à huis clos à Turin ou peut-être même directement au Portugal. Ce potentiel match sur terrain neutre à l’étranger, c’est bien pour Lyon. L’OL a plus de chance aujourd’hui qu’avant le confinement ! » L’espoir de voir deux clubs français en quarts est donc bien présent pour le consultant de RMC.