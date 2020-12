Lionel Messi donne son avis sur le tirage Barça-PSG

Lionel Messi s'est longuement confié dans un entretien accordé à La Sexta. En plus de questions liées à son avenir et à un retour de Neymar, il a expliqué rester en contact avec ce dernier, qu'il retrouvera en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Un tirage qui a fait réagir dans le groupe WhatsApp où discutent le Brésilien et l'Argentin.

« La dernière chose dont on a parlé, c'était le tirage. Je ne voulais pas l'affronter maintenant. On ne voulait pas tomber sur le PSG mais j'imagine qu'ils ne voulaient pas non-plus tomber sur le Barça, ça va être un match très serré », a expliqué l'Argentin. Nul doute que beaucoup de supporters des deux équipes sont du même avis !