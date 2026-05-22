CAN 2025 : Fouzi Lekjaa justifie le titre donné au Maroc

À moins d’un mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, l’Afrique est toujours marquée par les tensions entre le Maroc et le Sénégal. Pour ceux qui n’étaient pas sur Terre l’hiver dernier, les Lions de la Teranga ont remporté la CAN 2025, avant d’être déchus de leur titre par le jury d’appel de la CAF. En attendant la décision finale du tribunal arbitral du sport (TAS), le président de la fédération marocaine, Fouzi Lekjaa, s’est confié à [Onze Mondial]() pour réaffirmer que le Maroc a été irréprochable et qu’il n’y a eu aucune forme de corruption.

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« Pour notre part, ce que nous regrettons profondément, c’est que nous aurions souhaité une fin de compétition plus aboutie, une véritable fin de fête. Jusqu’à la 95ème minute, tous les ingrédients d’un grand événement étaient réunis. De manière générale, je préfère me limiter à rappeler que les institutions du Royaume du Maroc se sont conformées à la légalité tout au long du processus. D’ailleurs, malgré notre désaccord avec la décision de première instance, nous avons choisi de ne manifester aucun mécontentement public. Nous sommes restés fidèles aux valeurs d’une nation ancienne, forte de plus de 14 siècles d’histoire, et nous avons poursuivi le processus dans le respect des règles établies. Nous avons demandé l’application des articles 82 et 84, qui sont clairs et précis. Leur lecture ne nécessite pas d’interprétation complexe. À l’issue de la procédure, nous avons obtenu gain de cause. En tout état de cause, il y a les rumeurs et les commentaires, et il y a la réalité et la vérité. La réalité finit toujours par s’imposer à tout le monde. Le Maroc, durant des décennies, a été en dehors de la gouvernance de la Confédération africaine de football. La CAF a été dirigée par différentes structures et dynamiques au fil du temps, et le Maroc n’y a retrouvé une place active que plus récemment, en cohérence avec son positionnement et sa contribution au football africain. On ne peut pas reprocher au Maroc de chercher à tirer le football africain vers le haut ». C’est dit.