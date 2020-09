PSG : ce que risque Angel Di Maria

Responsable d'un crachat en direction d'Alvaro Gonzalez lors de PSG-OM (0-1), Angel Di Maria a rendez-vous avec la commission de discipline ce mercredi soir. L'Argentin va devoir se montrer convaincant pour obtenir la sanction la moins lourde possible. Ce n'est pas gagné car les images sont éloquentes.

Les circonstances pourraient même être aggravantes si la commission juge à travers les images que ce crachat a atteint le défenseur espagnol. Pour cela, le joueur du club de la capitale risque entre un et six matches de suspension mais devrait selon Le Parisien écoper entre trois et quatre rencontres. Pour cela, il ne devrait revenir qu'après la trêve internationale d'octobre.