Al-Nassr : la soirée désespérante de Cristiano Ronaldo

Exclu du débat du Ballon d’Or depuis 2022 au sortir d’une nouvelle Coupe du Monde traversée sans génie (2 buts), Cristiano Ronaldo (41 ans) doit désormais se contenter de ses matches avec Al-Nassr. Mais même là, c’est compliqué. Troisième du classement de Saudi Pro League, à deux petits points du leader Al-Hilal, le club de CR7 débutait sa campagne de Ligue des Champions asiatique aux Émirats arabes unis, sur le terrain d’Al Aïn. Une rencontre qui a viré au fiasco.

La suite après cette publicité

Al-Nassr a sombré avec quatre buts encaissés, dont un doublé d’Houssine Rahimi, tandis que Soufiane Rahimi et Giakoumakis ont également trouvé le chemin des filets. Balayé 4-0, Al-Nassr a subi sa plus lourde défaite en C1 asiatique depuis la création du tournoi en 2003. Et comme souvent dans ces cas-là, Ronaldo n’a pas su se contrôler. Après le troisième but, Ronaldo s’en est pris à ses propres coéquipiers, multipliant les gestes de colère avant d’aller également protester auprès de l’arbitre. Et ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Une agression non punie

Cristiano Ronaldo a complètement perdu ses nerfs. Alors qu’il tentait de se créer une occasion, le Portugais de 41 ans s’est accroché avec un adversaire avant de le saisir et de le projeter violemment au sol. Un geste d’humeur qui n’a pourtant entraîné aucune sanction de la part de l’arbitre. Déjà ciblé avant la rencontre par les supporters émiratis, qui scandaient « Messi, Messi, Messi », Ronaldo avait répondu en applaudissant ironiquement depuis la pelouse. À l’issue du match, son entraîneur, Ange Postecoglu, a également dû faire face à de vives critiques des journalistes sur le rendement de CR7 dont certains voient le Lusitanien presque comme un « fardeau » pour son équipe.

🚨 RONALDO WHY? 😭



Cristiano Ronaldo throws an Al Ain player to the ground for Al-Nassr 😳 pic.twitter.com/lqyIrb2EMW — Football on Predict (@FConPredict) September 15, 2026

« Cristiano a déjà marqué trois buts, il a eu une préparation limitée. Ce n’est pas à cause des joueurs. Ils donnent tout et ils ont du caractère. C’est ma responsabilité, OK ? Vous ne devriez pas dire ça de quelqu’un qui reste un exemple pour tout le monde. Vous devriez faire attention quand vous dites ce genre de choses sur quelqu’un qui a construit sa carrière avec tous ces sacrifices pour continuer à jouer. Vous pouvez me critiquer, il n’y a pas de problème », a répondu l’Australien en conférence de presse. Une première journée cauchemardesque pour le champion d’Arabie saoudite, malgré les titularisations de João Félix et Sadio Mané. Al-Nassr dispose encore de sept rencontres pour redresser la barre dans la compétition.