PSG : Gabriel Moscardo n’y arrive toujours pas…

Avec Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo était l’un des paris du mercato hivernal 2024 du Paris Saint-Germain. Recruté pour 20 M€, l’ancien milieu de terrain du Corinthians âgé aujourd’hui de 20 ans n’a toutefois pas eu l’opportunité, comme Beraldo, de démarrer avec l’équipe première des Rouge et Bleu. Blessé au pied et opéré juste après sa signature officielle au PSG, Moscardo a débarqué en France durant l’été 2024 avant de plier bagage dans la foulée. Barré par une concurrence XXL dans l’entrejeu, le natif de Taubaté a été envoyé en prêt au Stade de Reims. Un club que le PSG connaît bien puisque son président, Jean-Pierre Caillot, est un proche de Nasser Al-Khelaïfi.

Malheureusement pour le joueur, des blessures à la hanche et aux ischiojambiers, ainsi qu’une convocation avec le Brésil à la Copa América U20, ne lui ont permis de disputer que 10 matches (1 but) avec l’équipe champenoise. Avant de jouer la finale de la Coupe de France face au PSG, Moscardo rappelait toutefois son envie intacte de faire ses preuves dans la capitale. «Pour le moment, je ne pense qu’à Reims, mais bien sûr que ce sera particulier. Je veux jouer et montrer à tous les Français que je suis un bon joueur et montrer aussi au PSG que je peux jouer là-bas la saison prochaine».

Un temps de jeu toujours famélique

Logiquement non conservé par le SDR, le Brésilien est rentré à Paris et s’est envolé avec les Rouge et Bleu pour la Coupe du Monde des Clubs, une compétition à laquelle il a assisté sans disputer la moindre minute. Sans avenir au PSG, Moscardo, dont le contrat court jusqu’en 2028, a été ensuite prêté dans l’un des clubs de la galaxie QSI, le SC Braga. Mais là encore, le jeune joueur de 20 ans peine à percer. Un peu plus épargné par les pépins physiques, le Brésilien n’a compte que 15 apparitions, toutes compétitions confondues, pour un temps de jeu total de 486 minutes (et 3 petites titularisations), soit environ 32 minutes jouées par match.

Le 11 novembre dernier, les spectateurs de l’Allianz Riviera ont pu l’apercevoir face à l’OGC Nice lors d’un match de Ligue Europa remporté 1-0 par les Portugais. Mais ce fut bref, car le milieu de terrain n’a joué que quatre minutes. Un bilan peu glorieux donc , même si Moscardo comptait sur le match de Coupe du Portugal d’hier soir face à une équipe de troisième division, le Caldas SC, pour grappiller du temps de jeu. Le Brésilien a bien été aligné d’entrée et a même disputé l’intégralité de la rencontre. Le milieu a participé au succès des siens (3-0) en délivrant une passe décisive à la 50e minute malgré une première période « fantomatique » selon O Jogo. Une maigre récompense, mais c’est toujours ça de pris…