PSG : Renato Marin est courtisé en Ligue 1

Au PSG, la hiérarchie des gardiens s’est clairement structurée autour de Matvey Safonov, désormais installé comme numéro 1 et symbole de la méritocratie défendue par Luis Enrique. Le portier russe de 27 ans a progressivement pris l’ascendant au fil de la saison, notamment après avoir dépassé Lucas Chevalier dans la rotation et participé activement au sacre européen du club en Ligue des Champions. Une situation qui rebat les cartes pour Chevalier, arrivé du LOSC pour 55 M€, et qui voit aujourd’hui son avenir parisien s’assombrir, plusieurs clubs comme Tottenham ou encore Besiktas surveillant sa situation. En cas de départ, la position du club est claire : conserver une double concurrence de haut niveau ou réinvestir immédiatement pour maintenir cet équilibre.

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Dans ce contexte, le PSG anticipe déjà la suite avec un chantier ciblé sur l’avenir du poste. Selon L’Équipe, le dossier le plus avancé concerne Renato Marin, jeune gardien de 19 ans arrivé en provenance de l’AS Roma, dont la progression est suivie de près en interne. Considéré comme un élément à fort potentiel, il est destiné à franchir une étape importante avec un prêt prévu afin d’acquérir du temps de jeu et s’aguerrir, avec des pistes en Ligue 1 et à l’étranger. En parallèle, le club parisien s’active également sur la signature d’Alessandro Longoni, gardien de 18 ans en provenance de l’AC Milan, perçu comme l’un des grands espoirs européens à son poste.