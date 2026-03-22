Strasbourg : la réaction à chaud de Gary O’Neil

Gary O’Neil est un entraîneur heureux, car Strasbourg a arraché 3 points sur la pelouse de la Beaujoire après un match plein de rebondissements. Les rentrants ont fait la différence côté strasbourgeois et c’était visiblement ce qui était prévu par le coach anglais, interrogé par Ligue1+ à l’issue de la rencontre.

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« Le plan était de finir fort. On avait de supers joueurs sur le banc, on le savait. J’ai essayé de changer des choses petit à petit. On est resté sur la même structure mais en face ils nous posé quand même des problèmes. Il y a eu beaucoup de belle énergie. (…) Un superbe but de Maxi Oyedele. Il n’avait quasiment pas débuté un match depuis la fin de la saison dernière. On est monté en température au fil du match. On doit faire mieux sur l’ensemble », a-t-il déclaré.