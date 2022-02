Ada Hegerberg charge la FFF !

Alors que la Fédération Française de Football a annoncé sa volonté d'accueillir l'Euro féminin 2025 soit six ans après la Coupe du monde 2019 disputée en France, cela n'est pas du goût d'Ada Hegerberg (26 ans). La buteuse norvégienne de l'Olympique Lyonnais victorieuse du Ballon d'Or 2018 et qui a remporté six championnats de France ainsi que cinq Ligues des Champions avec Lyon a critiqué cette décision.

La raison n'est bien entendu pas liée au fait que la compétition pourrait se passer en France, mais la différence entre les moyens mis par la FFF pour le championnat local et au profit de la sélection. «Organiser des compétitions internationales, c'est bien. S'investir dans notre championnat, c'est mieux. On est à la ramasse et la CDM 2019 n’a eu aucun impact» a lâché la Fenotte. Le message est passé.