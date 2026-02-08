Menu Rechercher
Liverpool : l’incroyable coup franc de Dominik Szoboszlai contre Man City

Par Samuel Zemour
1 min.
Dominik Szoboszlai @Maxppp
Liverpool 1-2 Man City

Ce dimanche, Liverpool accueillait Manchester City pour le choc de cette 25e journée de Premier League. Un match à grand enjeu pour les Reds, désireux de se replacer dans le top quatre, mais aussi pour les Cityzens, qui doivent rester dans la course au titre et ne pas laisser filer Arsenal. Mais après un match disputé pendant plus d’une heure, la rencontre a basculé.

CANAL+ Foot
SZOBOSZLAI EST UN JOUEUR EXCEPTIONNEL 🤯🤯🤯

LE COUP-FRANC MONUMENTAL DU HONGROIS POUR MENER DANS CE CHOC SUR CANAL+ 💥

#LIVMCI | #PremierLeague
Bien rentré dans la deuxième mi-temps, Liverpool maintient la pression sur la défense des Skyblues. Et sur un coup franc obtenu à 30 mètres des buts, Dominik Szoboszlai enroulait une merveille de frappe qui terminait directement dans la droite du but de Gianluigi Donnarumma, impuissant face à la puissance de frappe du Hongrois. De quoi faire exploser Anfield.

