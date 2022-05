Real Madrid : Karim Benzema élu joueur du mois d’avril en Liga

La suite après cette publicité

Le buteur du Real Madrid Karim Benzema a été élu pour la deuxième fois de la saison joueur du mois en Liga. Le Français de 34 ans qui a été sacré champion d’Espagne avec le club madrilène a inscrit quatre buts en cinq matches durant le mois d’avril.

Malgré la très bonne saison de l’attaquant tricolore en Espagne, meilleur buteur du championnat, avec 26 buts et 11 passes décisives en 30 matches de Liga cette année, c’est seulement la deuxième fois que Benzema est élu joueur du mois cette saison. La première c’était au mois de septembre.

He was inevitable 🔥 @realmadriden's Karim Benzema is your @LaLigaEN Player of the Month! 👏 #FUT #FIFA22 pic.twitter.com/8HVqiGTbWT