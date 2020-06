Chelsea : Olivier Giroud se confie sur sa prolongation

La suite après cette publicité

La saison d'Olivier Giroud (33 ans) ressemble à un véritable ascenseur émotionnel. Proche d'un départ en Italie en janvier dernier, l'attaquant français est finalement resté à Chelsea avant de prouver à son manager Frank Lampard qu'il pouvait rendre encore beaucoup de services. Revenu en grâce aux yeux du technicien anglais, l'ascension de Giroud a été stoppée par la pandémie du coronavirus et l'interruption de la Premier League. Mais pour le récompenser de son implication et de son mental hors-norme, les Blues ont prolongé le champion du monde pour une saison supplémentaire. Dans une interview accordée au Times, le buteur français est revenu sur cette prolongation inattendue.

« Vous ne pouvez pas oublier la situation, évidemment, mais quand le club a voulu me donner une année supplémentaire parce que j'ai montré un caractère fort en revenant dans l'équipe en février, j'ai senti que mon parcours à Chelsea n'était pas terminé. J'aurais été très triste si j'avais quitté le club en janvier. Je crois en moi. Je crois que mon destin était de rester à Chelsea pour quelques mois de plus et maintenant pour une autre année. Je me sens très heureux de poursuivre l'aventure à Chelsea, » a ainsi commenté Giroud. Auteur de deux réalisations en neuf apparitions en Premier League, Olivier Giroud espère bien contribuer à une fin de saison tonitruante des Blues...