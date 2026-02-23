La nouvelle règle farfelue de la FIFA contre les joueurs blessés

Chaque année, la FIFA réfléchit à de nouvelles règles pour améliorer la compétitivité et l’équité du football. Parfois, cela passe par de nouvelles règles qui, en concertation avec l’IFAB, sont imaginées pour les prochaines années. Et selon la BBC, l’organisation régente du football mondial a pensé à une innovation contre les joueurs blessés.

En effet, comme le rapporte la BBC, les joueurs recevant des soins pour une blessure pourraient être contraints de rester hors du terrain pendant une minute. Il s’agit de l’une des nombreuses mesures visant à lutter contre les ruptures de rythme et les pertes de temps qui devraient être approuvées lors de l’assemblée générale annuelle de l’IFAB samedi.