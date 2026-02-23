Menu Rechercher
Commenter 18

La nouvelle règle farfelue de la FIFA contre les joueurs blessés

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Gianni Infantino, président de la FIFA @Maxppp

Chaque année, la FIFA réfléchit à de nouvelles règles pour améliorer la compétitivité et l’équité du football. Parfois, cela passe par de nouvelles règles qui, en concertation avec l’IFAB, sont imaginées pour les prochaines années. Et selon la BBC, l’organisation régente du football mondial a pensé à une innovation contre les joueurs blessés.

La suite après cette publicité

En effet, comme le rapporte la BBC, les joueurs recevant des soins pour une blessure pourraient être contraints de rester hors du terrain pendant une minute. Il s’agit de l’une des nombreuses mesures visant à lutter contre les ruptures de rythme et les pertes de temps qui devraient être approuvées lors de l’assemblée générale annuelle de l’IFAB samedi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier