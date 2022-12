Le Youtubeur agressé par Samuel Eto'o sort du silence !

La suite après cette publicité

Depuis cette nuit, les images tournent en boucle. Alors qu’il assistait au match entre le Brésil et la Corée du Sud (4-1), Samuel Eto’o a violemment agressé le Youtubeur algérien sadouni SM. Selon les dernières informations, le président de la fédération camerounaise de football aurait pété un câble à cause d’une provocation faite par ce Youtubeur qui lui aurait demandé combien cela coûterait d’acheter un arbitre (en référence au barrage polémique pour le Mondial entre l’Algérie et le Cameroun, ndlr). Depuis, ce sadouni SM a annoncé qu’il allait porter plainte pour Eto’o. Et dans une vidéo postée sur son compte YouTube, il a expliqué son geste.

« Je me suis embrouillé avec Samuel Eto’o. Il m’a frappé et la personne qui était avec lui m’a défendu. Eto’o a détruit mon appareil photo avec lequel je le filmais. Je le filmais et je l’ai interrogé sur Gassama (l’arbitre d’Algérie-Cameroun, je lui ai demandé s’il lui avait donné un pot-de-vin. Ça l’a énervé et il m’a frappé. Il a détruit ma caméra et mon microphone. Je suis au commissariat de police. Partagez cette vidéo, je sais que le Qatar est un pays de droit. Soyez solidaire. J’ai fait ça pour l’Algérie », a-t-il indiqué.