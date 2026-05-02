Kylian Mbappé commence à sérieusement agacer le Real Madrid !

Kylian Mbappé continue de s’attirer les foudres. Régulièrement critiqué pour ses performances sur le terrain - notamment pour son manque d’implication sur le plan défensif - l’international français crispe également les supporters du Real Madrid pour ses agissements en dehors des terrains. Ce samedi, Mundo Deportivo affirme d’ailleurs que les fans merengues ne comprennent pas l’attitude du Bondynois…

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Pour rappel, l’ancien attaquant de l’AS Monaco et du PSG souffre d’une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche et se trouve actuellement en convalescence. Alors que le Français espère revenir pour le Clasico le 10 mai prochain, son retour à la compétition est plutôt programmé pour dans deux semaines. Kylian Mbappé pourrait ainsi disputer la dernière journée de Liga le 24 mai contre l’Athletic Club avant de se projeter sur la Coupe du Monde.

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Les Madrilènes en ont marre de Mbappé

En attendant, le Bondynois continue de faire la Une des journaux espagnols. Et pour cause. « Les supporters du Real Madrid sont en colère contre Mbappé », souligne Mundo Deportivo au sujet du champion du monde 2018, aperçu en compagnie d’Ester Expósito à Paris puis à Cagliari, en Sardaigne. Des voyages express qui ne manquent pas de crisper les supporters merengues, qui ne comprennent pas pourquoi Mbappé multiplie ces déplacements au lieu de se concentrer pleinement sur sa santé.

Une attitude jugée, par beaucoup, comme peu professionnelle. « Aujourd’hui, Mbappé, pour lequel le Real Madrid a publié un rapport médical, a été vu en vacances en Italie avec sa petite amie. Alors que ses coéquipiers se démènent dans la dernière ligne droite de la saison, le joueur le mieux payé de l’effectif s’en fout royalement », s’emporte notamment un internaute sur X. Ambiance…