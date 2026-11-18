Victime d’une lésion du ménisque du genou droit en octobre, Pavel Sulc ne devrait effectuer son retour sur les terrains qu’en février ou mars. L’international tchèque a été opéré ces dernières semaines, et entame sa phase de réathlétisation. Comme l’explique Olympique et Lyonnais, le joueur de 25 ans retouchera a priori le ballon qu’en 2027, et il pourrait ainsi manquer une vingtaine de matchs au total.

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Sur son compte Instagram, l’ancien joueur du Viktoria Plzen a partagé une vidéo des coulisses de son retour. Il y évoque notamment les jours qui ont suivi son opération, douloureuse : «le premier jour, ça faisait un mal de chien, et le deuxième aussi», explique-t-il, ajoutant que le bloc opératoire est désormais derrière lui.