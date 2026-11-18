« Ça fait un mal de chien » : les mots de Pavel Sulc après son opération
Victime d’une lésion du ménisque du genou droit en octobre, Pavel Sulc ne devrait effectuer son retour sur les terrains qu’en février ou mars. L’international tchèque a été opéré ces dernières semaines, et entame sa phase de réathlétisation. Comme l’explique Olympique et Lyonnais, le joueur de 25 ans retouchera a priori le ballon qu’en 2027, et il pourrait ainsi manquer une vingtaine de matchs au total.
Sur son compte Instagram, l’ancien joueur du Viktoria Plzen a partagé une vidéo des coulisses de son retour. Il y évoque notamment les jours qui ont suivi son opération, douloureuse : «le premier jour, ça faisait un mal de chien, et le deuxième aussi», explique-t-il, ajoutant que le bloc opératoire est désormais derrière lui.
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